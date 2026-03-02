Ingegnere del Pignone nell’inferno di Dubai Sto bene siamo sospesi

Un ingegnere italiano del Pignone si trova attualmente a Dubai, dove si trova in una situazione di sospensione, ma ha comunicato di stare bene. La sua presenza nel Paese è legata a un incarico di lavoro, e attualmente si trova in una condizione di attesa. La notizia si aggiunge a una serie di casi di italiani bloccati negli Emirati Arabi, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni o sullo stato delle misure adottate.

La Spezia, 2 marzo 2026 – Tra i numerosi italiani bloccati a Dubai negli Emirati Arabi a causa della chiusura dello spazio aereo dopo l’attacco di Stati Uniti e Israele contro l’Iran, c’è anche un ingegnere 35enne, spezzino di nascita ma lunigianese di adozione che lavora per la Nuovo Pignone di Massa. Si chiama Niccolò Bellacci, faceva parte di un gruppo di colleghi, all’estero per motivi professionali che stanno vivendo con ansia il momento del ritorno a casa. Dubai stessa ha subito colpi di missili e droni, con danni in aree come Palm Jumeirah e l’aeroporto. Mentre Farnesina e Unità di crisi stanno censendo tutti gli italiani presenti a Dubai e mantenendo contatti con ambasciata e consolato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

