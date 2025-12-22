STMicroelectronics ha stretto un accordo con Oversonic Robotics, azienda brianzola specializzata in robotica umanoide cognitiva, segnando un passo importante nell'integrazione dei robot nel contesto aziendale. Questa collaborazione rappresenta una novità nel settore, aprendo nuove prospettive per l'automazione e l'innovazione nelle imprese italiane.

I robot umanoidi entrano in azienda. Oversonic Robotics, azienda italiana specializzata in robotica umanoide cognitiva nata in Brianza, annuncia la firma di un accordo con STMicroelectronics, la multinazionale leader globale nei semiconduttori. Una novità di rilievo che dalla Brianza punta a. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

© Monzatoday.it - STMicroelectronics, robot al lavoro in azienda: la rivoluzione parte dalla Brianza

Leggi anche: Nella multinazionale in Brianza al lavoro arrivano i robot umanoidi

Leggi anche: “Amazon vuole sostituire mezzo milione di posti di lavoro con i robot”: la rivelazione del NYTimes. L’azienda: “Quadro incompleto e fuorviante”

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Caso STMicroelectronics, cosa rischiano i lavoratori e l'appello ai ministri Urso e Giorgetti; STMicroelectronics è ancora caos: oggi operai in sciopero.

STMicroelectronics, robot al lavoro in azienda: la rivoluzione parte dalla Brianza - Una novità di rilievo che dalla Brianza punta a coinvolgere gli stabilimenti di STMicroelectronics nel mondo intero. monzatoday.it