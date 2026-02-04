Grado Git continua a crescere e presenta il suo piano industriale guardando al 2041

Grado Impianti Turistici ha svelato il suo piano industriale fino al 2041. La società punta su quattro driver di sviluppo: la concessione demaniale rinnovata, che permette di programmare investimenti a lungo termine; l’integrazione tra offerta e servizi, che unisce spiaggia, entroterra e il polo delle terme, piscine e ristoranti. L’obiettivo è rafforzare la presenza turistica della città e attrarre più visitatori negli anni a venire.

Presentate le linee guida del nuovo Piano industriale di Grado Impianti Turistici, quattro i driver di sviluppo: la rinnovata concessione demaniale al 2041 come leva per la programmazione e i grandi investimenti; la piena integrazione tra offerta e servizi: arenile, entroterra e il polo dei servizi costituito da Terme Marine, Piscina termale, Parco acquatico e ristorazione. Altro elemento decisivo per la crescita, l'efficientamento energetico con il ricorso alle rinnovabili per una "Spiaggia green" competitiva e l'impegno per l'uso della geotermia. Infine, gli investimenti di Git sulle persone.

