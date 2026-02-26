STMicroelectronics e il futuro incerto di 2.200 lavoratori | il 2 marzo il presidio davanti alla Regione

Il 2 marzo i lavoratori si sono riuniti davanti alla Regione per protestare. La questura ha confermato che non ci sono licenziamenti ufficiali, ma il piano industriale annunciato dall’azienda preoccupa molti. Circa 2.200 persone lavorano nella sede di Agrate Brianza e temono per il loro futuro. La situazione resta incerta e ancora da chiarire.

Lo ha organizzato la Rsu. Intanto ad Agrate Brianza sale la preoccupazione. Che cosa chiedono i lavoratori al colosso dei microprocessori L’azienda ha confermato che alla STMicroelectronics di Agrate Brianza non ci sono esuberi. Ma la presentazione del piano industriale preoccupa ugualmente i lavoratori perché in bilico ci sarebbero circa 2.200 posti. Da qui la decisione di scendere di nuovo in piazza. Un presidio – quello annunciato dalla Rsu (Rappresentanza sindacale unitaria) – che non manifesterà (come successo in passato) davanti ai tornelli di via Olivetti. I lavoratori il 2 marzo alle 14 saranno a Milano, davanti alla Regione, in piazza Città di Lombardia dove, a quell’ora, si svolgerà un incontro dell’azienda con i politici lombardi. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Presidio e proteste davanti alla STMicroelectronics: "Quale sarà il futuro dell'azienda?"Fuori, sotto la pioggia, davanti ai tornelli per chiedere certezze per il loro futuro e per quello dei loro colleghi.

Il futuro incerto della Freudenberg di Rho: ora il presidio dei 42 lavoratori a rischio si sposta in GermaniaRho (Milano), 7 dicembre 2025 – Si sposta in Germania, a Weinheim, sotto la sede centrale del Gruppo Freudenberg, la protesta dei 42 dipendenti dello...

Discussioni sull' argomento StMicro cerca un nuovo ceo: il cacciatore di teste Egon Zhender sonda i candidati; STMicroelectronics Catania: annunciate 50 assunzioni per il 2026.

STMicroelectronics e il futuro incerto di 2.200 lavoratori: il 2 marzo il presidio davanti alla RegioneLo ha organizzato la Rsu. Intanto ad Agrate Brianza sale la preoccupazione. Che cosa chiedono i lavoratori al colosso dei microprocessori ... monzatoday.it

Colpo di STMicroelectronics, un'intesa da miliardi con AWS ridisegna il futuro dei datacenter di AmazonSTMicroelectronics e Amazon Web Services hanno annunciato un ampliamento della loro collaborazione strategica, formalizzata attraverso un accordo commerciale pluriennale dal valore di diversi miliardi ... hwupgrade.it

La Fiom Cgil di Catania riaccende i fari sulla STMicroelectronics. Lo ha fatto stamattina nel corso dell’assemblea che ha visto l’intervento del segretario generale della FIOM-CGIL, Michele De Palma, e della segretaria provinciale Rosy Scollo. “STM non è centr - facebook.com facebook