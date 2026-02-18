Sanremo 2027 Stefano De Martino torna in pole position per la conduzione

Stefano De Martino potrebbe tornare a condurre Sanremo 2027 dopo che Carlo Conti ha annunciato di volersi prendere una pausa. Conti ha spiegato di aver bisogno di staccare, ma ha lasciato aperta la possibilità di tornare in futuro, senza escludere un ritorno. Un suo collega, infatti, ha già iniziato a prepararsi per la prossima edizione del festival.

A meno di una settimana dall'avvio della 76ª edizione del Festival di Sanremo, martedì 24 febbraio, in casa Rai si guarda già al 2027 e il toto-nomi è ufficialmente partito. Se nei giorni scorsi si è parlato con insistenza di un ritorno di Antonella Clerici, lo scorso anno all'Ariston come co-conduttrice della prima serata della kermesse insieme a Carlo Conti e Gerry Scotti, nelle ultime ore sembra sempre più certo che i vertici dell'azienda vogliano puntare su Stefano De Martino, ormai volto di punta della Rai. A confermare l'intenzione della Rai di affidare il prossimo Festival di Sanremo a Stefano De Martino, dal 2024 al timone di Affari Tuoi nell'access prime time di Rai 1, è Dagospia, secondo il quale le trattative col 36enne sarebbero già in una fase avanzata.