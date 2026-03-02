Stefano De Martino torna a Milano e si porta ' Affari tuoi'

Da milanotoday.it 2 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stefano De Martino torna a Milano e sposterà le registrazioni di ‘Affari tuoi’ dalla capitale al capoluogo lombardo. La notizia, già annunciata alcuni mesi fa da Chi, è ora ufficiale. L’artista si stabilirà nella città, portando con sé il suo programma televisivo. La decisione riguarda esclusivamente il luogo delle registrazioni e non coinvolge altri aspetti della sua carriera.

La notizia era già trapelata, rivelata alcuni mesi fa da Chi, ora è ufficiale. Stefano De Martino torna a vivere a Milano e sposterà le registrazioni di ‘Affari tuoi’ da Roma al capoluogo lombardo. È stata Antonella Clerici a confermare la notizia parlando con Alfio Bottaro. Stefano De Martino. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

