Affari Tuoi non va in onda il 6 febbraio quando torna Stefano De Martino
Febbraio è senza dubbio un mese molto complesso per i palinsesti Rai. L’arrivo delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026, infatti, ha conseguenze in svariati ambiti. Possiamo parlare di terremoto televisivo, destinato di certo a ridisegnare per un po’ le abitudini del pubblico. Verranno a mancare infatti alcuni appuntamenti fissi e programmi amatissimi. Perché Affari Tuoi non va in onda. Nell’ampio calderone di programmi televisivi che non vanno in onda a causa delle Olimpiadi c’è anche Affari Tuoi. A partire dal 6 e fino al 22 febbraio, infatti, la Rai si trasforma in una macchina olimpica a pieno regime. 🔗 Leggi su Dilei.it
Affari Tuoi non va in onda il 31 dicembre, quando torna in onda Stefano De Martino
Il 31 dicembre, come ogni anno, il palinsesto televisivo subisce delle variazioni.
Perché stefano de martino non va in onda stasera 7 dicembre affari tuoi
Va in onda stasera Affari Tuoi?Nonostante il grave lutto che ha recentemente colpito il conduttore, la trasmissione Affari Tuoi va in onda oggi 19 gennaio e non dovrebbero esserci modifiche nella sua programmazione.
Ascolti Tv, Affari Tuoi rimonta La ruota della fortuna e De Martino risupera Scotti dopo il fattore Corona
"Non sapete di Stefano De Martino...". Herbert Ballerina diventa la star di Affari tuoi e ora parla: cosa è successo davvero
