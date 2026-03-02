Stefano Conti ha concluso il procedimento legale a Panama, dopo due mesi di attesa e un pagamento di 50 mila euro. L’uomo ha dichiarato di non voler più tornare a Cesano Maderno e ha richiesto un risarcimento. La vicenda si è svolta in un contesto giudiziario che ha coinvolto le sue azioni e le sue decisioni recenti. Ora si attende una risposta ufficiale alle sue richieste.

Cesano Maderno (Monza), 2 marzo 2026 – Ci sono voluti altri due mesi, ha dovuto pagare 50mila euro e assumere altri due avvocati, non ha visto il becco di un quattrino di quanto gli era stato ingiustamente sequestrato al momento dell’arresto, ma alla fine Stefano Conti ha riottenuto il passaporto e ha potuto lasciare la sua casa-prigione di Panama. E si prepara a chiedere un risarcimento di 5 milioni. Assolto in primo grado per non aver commesso il fatto, assolto anche in un’estenuante processo di Appello durato 8 mesi. Conti, 40 anni, era stato arrestato il 15 agosto 2022 con l’accusa di tratta di esseri umani a scopo sessuale. Ora ce l’ha fatta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Stefano Conti e l'incubo finito a Panama: "Ma non tornerò più a Cesano Maderno. Ora voglio il risarcimento"

