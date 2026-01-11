Cesano Maderno più di 2.300 atleti corrono nei campi I più giovani hanno 5 anni il più anziano 88 anni

Cesano Maderno (Monza e Brianza), 11 gennaio 2026 – Oltre 2.300 atleti, dai 5 agli 88 anni, hanno inaugurato a Cesano Maderno la 15ª edizione di "Cross per tutti", il circuito di corse campestri più partecipato d'Italia. Attese temperature rigide, ma il sole e il vento hanno accompagnato una giornata di gare veloci su terreno asciutto. Gare di corsa campestre Cross per tutti 2026 Nelle prove assolute si sono imposti Thomas Previtali e Sara Gandolfi, mentre tra gli Under 20 ha brillato Daniel Allen. Previtali (Atletica Vedano), campione in carica, ha dominato la gara Elite maschile sui 6 km con un allungo decisivo nel finale, precedendo Giacomo Giani.

