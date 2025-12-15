Marevivo e Federico II in campo per salvare i coralli del Mediterraneo Punta Campanella primo impianto di restauro

Marevivo e Federico II uniscono le forze per preservare i coralli del Mediterraneo, inaugurando il primo impianto di restauro a Punta Campanella. La perdita delle barriere coralline rappresenta un grave rischio ecologico e climatico, minacciando oltre un quarto della vita marina e compromettendo l’equilibrio degli ecosistemi marini.

La scomparsa delle barriere coralline non è solo un dramma ecologico, ma il primo “punto di non ritorno” climatico a livello globale: coprono solo l’1% dei fondali ma più del 25% della vita marina, dipende, da questi preziosi organismi e la loro scomparsa sta mettendo in pericolo l’equilibrio dell’intero ecosistema marino. Tra gli animali più antichi del Pianeta, i coralli hanno resistito a ben cinque estinzioni di massa, eppure, rischiano di non sopravvivere all’attuale crisi climatica. Per contrastare questa emergenza, Fondazione Marevivo ha lanciato “MedCoral Guardians”, il primo progetto di tutela dei coralli del Mediterraneo che ha l’obiettivo di promuovere più consapevolezza tra cittadini, studenti, turisti e subacquei mediante attività di sensibilizzazione, educazione ambientale e iniziative di ricerca scientifica. Ildenaro.it

Wrong,Marco Polo con il prof. Marco Guida-Federico II-Acqua in Campania, rischi e risultati

Presentato a Massa Lubrense il progetto di Marevivo, Federico II e Amp Punta Campanella per tutelare il corallo del Mediterraneo - La scomparsa delle barriere coralline non è solo un dramma ecologico, ma il primo «punto di non ritorno» climatico a livello globale: coprono solo l’1% dei fondali ... ilmattino.it