Back to Cult | Pretty Woman torna al cinema per San Valentino

Per San Valentino, Nexo Studios rilancia Back to Cult, la rassegna dedicata ai grandi classici del cinema. Il primo appuntamento è con il ritorno di Pretty Woman, la celebre commedia romantica di Garry Marshall, che torna sul grande schermo per celebrare l’amore e il fascino senza tempo di questo film iconico.

Nexo Studios rilancia Back to Cult, la rassegna dedicata ai classici: si parte con il grande ritorno di Pretty Woman, la commedia romantica di Garry Marshall. Sulla scia del successo natalizio di Mamma, ho perso l’aereo (oltre 180 mila spettatori), Nexo Studios ha annunciato la nuova stagione di Back to Cult, la rassegna che riporta sul grande schermo i film iconici che hanno definito generazioni, linguaggi e tendenze culturali. Il ciclo 2026 si aprirà il 9, 10, 11 e 14 febbraio, proprio in occasione di San Valentino, con Pretty Woman (1990). La commedia romantica diretta da Garry Marshall e interpretata da Julia Roberts e Richard Gere rimane uno dei maggiori successi del genere, con oltre 463 milioni di dollari incassati in tutto il mondo. Universalmovies.it

