© Panorama.it - Pretty Woman, il cult dell’amore torna al cinema per San Valentino

Il cinema delle grandi emozioni si prepara a tornare in sala. Con un’operazione che parla direttamente alla memoria collettiva, Nexo Studios inaugura il 2026 rilanciando la rassegna Back to Cult, dedicata ai film che hanno segnato epoche, generazioni e immaginari. Un ritorno che arriva dopo il successo natalizio di Mamma, ho perso l’aereo, capace di riportare in sala 180.000 spettatori, confermando quanto il pubblico abbia ancora voglia di vivere i grandi classici sul grande schermo. Pretty Woman torna in sala per San Valentino. Ad aprire la nuova stagione sarà Pretty Woman, la favola contemporanea diretta da Garry Marshall che nel 1990 ha consacrato Julia Roberts come icona globale e rafforzato il mito di Richard Gere. Panorama.it

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Pretty Woman, il cult dell’amore torna al cinema per San Valentino - , Nexo Studios inaugura il 2026 con la rassegna Back to Cult: grandi film iconici tornano al cinema in versione restaurata per eventi speciali Il cinema delle grandi ... panorama.it