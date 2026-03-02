Stai bene? Qui sei al sicuro grazie per il tuo aiuto Pilota Usa atterra in Kuwait dopo esser stata colpita un cittadino locale la aiuta – Il video

Una pilota statunitense è stata costretta a eiettarsi dal suo aereo da combattimento dopo essere stata colpita, e ha poi raggiunto il suolo grazie al paracadute nel deserto del Kuwait. Poco dopo, un cittadino locale ha assistito la pilota, chiedendole se stesse bene e assicurandole che era al sicuro. Un video mostra la scena con la donna che viene aiutata sul terreno.

Si è eiettata dal suo caccia poi, grazie al paracadute, è atterrata sana e salva nel bel mezzo del deserto. E ben accolta. Perché tra i membri degli equipaggi di tre caccia americani che si sono schiantati la scorsa notte cadendo in Kuwait, c’era anche lei: una pilota da combattimento statunitense ripresa in un video diventato virale sui social. Mentre si rimette in piedi la pilota viene avvicinata da un cittadino del Kuwait. La rassicura: «Stai bene? Tutto bene? Non ti preoccupare, va tutto bene, qui sei al sicuro. Grazie del tuo aiuto». Lei inizialmente diffidente inizia a capire dove si trova. E sorride. Sia la militare che gli altri suoi colleghi sono salvi. 🔗 Leggi su Open.online

Guerra Usa-Israele-Iran, i paesi del Golfo a Teheran dopo gli attacchi: «Pronti a rispondere». Colpita base Usa in KuwaitI paesi arabi del Golfo alleati degli Stati Uniti si dicono uniti nel valutare ipotesi di risposta militare all’Iran in nome del diritto...

Raid iraniani nel Golfo: caccia Usa precipita in Kuwait (salvo il pilota)Un aereo da caccia statunitense F-15E Strike Eagle si è schiantato in Kuwait il 2 marzo 2026, nel terzo giorno di attacchi aerei lanciati dall’Iran...

