Raid iraniani nel Golfo | caccia Usa precipita in Kuwait salvo il pilota

Il 2 marzo 2026 un aereo da caccia statunitense F-15E Strike Eagle si è schiantato in Kuwait durante i primi giorni di attacchi aerei condotti dall’Iran contro i paesi del Golfo. L’incidente si è verificato mentre il velivolo era impegnato in operazioni militari, e il pilota è riuscito a salvarsi. L’evento si inserisce in un contesto di tensioni crescenti nella regione.

Un aereo da caccia statunitense F-15E Strike Eagle si è schiantato in Kuwait il 2 marzo 2026, nel terzo giorno di attacchi aerei lanciati dall'Iran contro gli stati del Golfo. Immagini diffuse sui social media mostrano il momento dello schianto. Secondo quanto riportato dalle autorità locali, il pilota è riuscito a eiettarsi ed è rimasto illeso (fonte Ansa Video).

Raid Stati Uniti-Israele, l’Iran attacca le strutture militari Usa nel Golfo. Colpita la base di Ali al-Salem in Kuwait (che ospita soldati italiani)“Tutte le basi, le strutture e le risorse delle forze ostili nella regione saranno considerate obiettivi militari legittimi nell’ambito...

