Rifiuta una trasfusione ma il chirurgo la opera lo stesso | lei è salva lui rischia una denuncia

Un medico del Policlinico Umberto I di Roma rischia di andare a processo per aver salvato la vita a una donna. Il motivo? La paziente è una Testimone di Geova e, per motivi religiosi, non voleva assolutamente che le venisse praticata una trasfusione di sangue. Trattandosi di un intervento d’urgenza, il medico ha scelto di operarla comunque, pur sapendo di poter incorrere in un reato. La libertà religiosa e il giuramento di Ippocrate. Ora ci sono da bilanciare due principi giuridici. Da un lato, l’autodeterminazione in materia di trattamento sanitario e la libertà religiosa, entrambe sancite dalla Costituzione e che difendono la posizione della donna. 🔗 Leggi su Open.online

