Bocciato con tre insufficienze gravi | il TAR conferma la decisione della scuola e spiega quando il registro elettronico basta per informare le famiglie

Il TAR ha confermato la validità della decisione scolastica di bocciare uno studente calabrese, evidenziando quando l'uso del registro elettronico sia sufficiente per informare le famiglie. La vicenda riguarda la contestazione di una bocciatura con tre insufficienze gravi, sollevata da una famiglia di Catanzaro.

Una famiglia calabrese ha portato davanti al TAR la bocciatura del figlio, studente di un istituto tecnico di Catanzaro. Il caso, concluso con la sentenza n. 16452025 pubblicata il 14 ottobre scorso, riguarda un ragazzo che non è stato ammesso alla classe successiva dopo aver riportato insufficienze in tre materie: matematica, informatica ed economia aziendale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

