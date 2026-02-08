Stadio Maradona dal Comune | Figc e Uefa positive sul progetto di riqualificazione

Il Comune di Napoli annuncia che Figc e Uefa sono favorevoli al progetto di riqualificazione dello stadio Maradona. Pasquale Granata, direttore generale del Comune, ha confermato l’interesse delle federazioni sportive per i lavori di rinnovamento, che puntano a migliorare le strutture e l’accoglienza. La prossima fase prevede incontri ufficiali per definire i dettagli.

Pasquale Granata, direttore generale del Comune di Napoli, è intervenuto oggi a Radio Crc, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello”, a proposito della ristrutturazione dello stadio Maradona. Granata ha spiegato che l’incontro con Figc e Uefa è stato uno step nel percorso verso Euro 2032: Napoli è tra le città candidate e punta a presentare entro luglio 2026 il progetto esecutivo dello stadio. La progettazione è già avanzata e, secondo il Comune, c’è stata una “reazione molto positiva” delle istituzioni calcistiche. Il Comune intende andare avanti anche senza il coinvolgimento diretto della Ssc Napoli.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Approfondimenti su Stadio Maradona

Il Comune di Napoli ha annunciato che entro fine giugno sarà inviato alla Uefa il progetto di riqualificazione dello stadio Maradona, con un investimento di 200 milioni di euro coperto da fondi regionali.

Il Comune di Napoli ha deciso di accelerare i lavori per preparare lo Stadio Maradona in vista di Euro 2032.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Stadio Maradona in VENDITA Sentite cosa dice il Sindaco di Napoli!

Ultime notizie su Stadio Maradona

Argomenti discussi: Nuovo stadio Maradona, approvati i lavori: Napoli accelera per ospitare Euro 2032; Le immagini del Nuovo Stadio Maradona di Napoli: 3 anelli, 4 piani, niente pista. Sedute fino a bordo campo; Lavori al Maradona, la Figc apprezza il progetto del Comune: stadio senza pista e con 70mila posti; Napoli, stadio Maradona arriva la Figc: La città si candida per una semifinale.

Stadio Maradona verso Euro 2032: il Comune accelera «Napoli è pronta. La FIGC e la UEFA sono soddisfatte, andiamo avanti anche senza il club»Il cronoprogramma prevede l’avvio dei lavori tra il 2027 e il 2030, con conclusione entro due anni dall’Europeo del 2032. Tra gli interventi principali figura il ricentramento del campo, necessario ... napolipiu.com

Il Comune: Lo stadio Maradona può mantenere anche senza il Napoli. Daremo una mano a De Laurentiis a fare il suo stadioIl Comune di Napoli sullo stadio Maradona: daremo tutto il sostegno possibile al progetto, a patto che sia sostenibile ... ilnapolista.it

Lavori di ristrutturazione al 'Maradona' e un nuovo stadio per il Napoli di proprietà della società Il direttore generale del Comune di Napoli, Pasquale Granata, ha parlato a Radio CRC della situazione relativa all'ammodernamento dello stadio in vista di EUR facebook

Stadio Maradona a Napoli, 200 milioni per il restyling: i lavori non fermeranno le partite x.com