Zanetti e il futuro di San Siro | Serve uno stadio nuovo ma restando qui Sul prossimo impianto ho una speranza precisa

Javier Zanetti, vice-presidente dell’Inter, ha espresso la sua visione sul futuro di San Siro, sottolineando l’importanza di mantenere lo stadio attuale. Ha evidenziato la necessità di costruire un nuovo impianto, preferibilmente nella stessa area, condividendo una speranza concreta per il progetto. Le sue parole riflettono l’approccio equilibrato dell’Inter verso il rinnovamento, puntando a un futuro che coniughi tradizione e innovazione.

Inter News 24 Zanetti, vice-presidente dell’Inter, ha parlato del futuro di San Siro e della speranza legata al nuovo impianto: le sue dichiarazioni. In un momento storico in cui l’Inter di Cristian Chivu domina la scena nazionale con 49 punti e sfida i colossi d’Europa, il vice presidente Javier Zanetti è tornato a parlare del futuro della casa nerazzurra. Intervenuto nello speciale di Sky Sports UK dedicato al “Meazza”, lo storico capitano ha tracciato un ponte tra la nostalgia del passato e le necessità di un club d’élite mondiale. Il cuore a San Siro: dai ricordi al debutto. Zanetti non ha nascosto l’emozione parlando di quello che per lui è stato l’ufficio per quasi vent’anni: La partita del cuore: «La gara del mio debutto, non avrei mai potuto immaginare che fosse la prima di 858 partite». 🔗 Leggi su Internews24.com

