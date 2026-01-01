Rivincita Spurs sui Knicks Denver ok alla prima senza Jokic

I San Antonio Spurs hanno ottenuto una vittoria combattuta contro i New York Knicks, grazie a un'ottima prestazione di Julian Champagnie. La partita si è conclusa 134-132. Successi anche per Chicago, Oklahoma City e Washington, mentre i Denver Nuggets hanno iniziato la loro stagione senza Nikola Jokic. Questi risultati segnano l'inizio di una nuova fase per diverse squadre della lega.

Serve un super Julian Champagnie ai San Antonio Spurs per battere i New York Knicks 134-132 al termine di una partita molto intensa. Sono 36 i punti realizzati dall'ala, che trascina i suoi anche dopo l'uscita di scena di Victor Wembanyama per un infortunio.

