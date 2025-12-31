Scoperta un carrozzeria non in regola nella zona nord di Torino | oltre 5mila euro di multa

Durante un controllo nella zona nord di Torino, la polizia locale ha scoperto una carrozzeria priva di alcuni requisiti necessari, risultando non in regola. L’attività è stata sanzionata con una multa superiore a 5.000 euro e le attrezzature sono state sequestrate. L’intervento rientra nelle operazioni di verifica per garantire il rispetto delle normative di sicurezza e di legge nel settore artigianale.

Assenza di alcuni requisiti indispensabili e sequestro delle attrezzature. È l'esito dei controlli del reparto polizia amministrativa della polizia locale in una carrozzeria situata in un'area artigianale di Torino Nord. Martedì 23 dicembre gli agenti si sono accorti che nel locale si esercitava.

