Metato Boxing Night | una lunga maratona di boxe

Il Palametato di San Giuliano Terme accoglierà sabato 28 febbraio alle 20 la prima grande serata di boxe olimpica. L’evento, denominato Metato Boxing Night, prevede numerosi incontri tra pugili provenienti da diverse regioni italiane. La serata si svolgerà come una lunga maratona di incontri, offrendo agli spettatori un’alternanza di emozioni e spettacolo. La manifestazione è stata organizzata per promuovere il talento locale e coinvolgere appassionati di pugilato. I biglietti sono già in vendita online e presso i punti vendita del territorio.

Sabato 28 febbraio alle ore 20, per la prima volta, il Palametato di San Giuliano Terme ospiterà un grande evento di pugilato olimpico. La Pugilistica Galileo Galilei e il Boxing Team San Giuliano Terme hanno unito le forze per portare sul territorio una serata di alti contenuti tecnici ed emozioni forti. Si parte subito con una sfida tutta al femminile tra una rappresentativa toscana e una siciliana. Spicca il match tra Alessia Mostarda, pupilla del Boxing Team San Giuliano Terme, ed Erika Dispenza, atleta nel giro della nazionale e reduce dai campionati europei. Un incontro che si preannuncia esplosivo, visti i due precedenti che vedono una vittoria per parte. Anche per questo grande evento, nato dalla collaborazione con il Boxing team San Giuliano Terme, la sicurezza dei nostri atleti sarà garantita dalla professionalità della Misericordia di Navacchio. Un partner d'eccellenza, sempre al nostro fianco.