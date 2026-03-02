speriamo in un volo per rientrare

Lorenzo Bottino, 29 anni, residente a Milano, è rimasto bloccato a Dubai dopo essere arrivato giovedì per motivi di lavoro. Dopo una notte di paura, la giornata si è svolta senza ulteriori incidenti. Attualmente, spera di poter partire con un volo di rientro. La sua situazione è ancora in fase di gestione, mentre si attende una soluzione per il suo viaggio.

FIRENZE Una notte di paura e un giornata fortunatamente tranquilla. Lorenzo Bottino, 29 anni, fiorentino residente a Milano, è ancora bloccato a Dubai, dove era arrivato giovedì per motivi di lavoro. Domenica, dopo l'attacco Usa all'Iran e la successiva controffensiva del regime degli ayatollah, lo spazio aereo è stato chiuso mentre un edificio accanto al suo albergo è stato colpito da un missile, a City Walk. "La notte fra domenica e lunedì, è stata ugualmente di tensione – racconta -. C'è stato un nuovo allarme missili e siamo stati invitati a lasciare le camere per rifugiarci nei garage. Successivamente, nel corso di tutta la giornata (ieri ndr), non abbiamo avuto altri problemi.

