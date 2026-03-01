Un volo è stato dirottato e ha provocato paura tra i passeggeri. BigMama, uno dei membri coinvolti, ha confermato che tutti stanno bene, ma desiderano tornare a casa. Tra le persone presenti ci sono molte altre che si trovano nella stessa condizione, con i missili che continuano a essere uditi sopra le loro teste.

«Continuiamo a sentire i missili sulla testa, sono terrorizzata. Siamo tantissime persone in questa situazione. Vi prego, occhi su di noi».A parlare è BigMama, all’anagrafe Marianna Mammone. Parla da Dubai. È notte, o quasi. È bloccata negli Emirati Arabi Uniti mentre prova a rientrare in Italia. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

BigMama bloccata a Dubai dopo il dirottamento del volo: paura e appello sui socialDubai, 28 febbraio 2026 – La cantante di San Michele di Serino, BigMama ha riferito attraverso i propri canali social di trovarsi bloccata a Dubai...

Benedetta Rossi e il marito bloccati in Messico: "Stiamo bene, vogliamo tranquillizzarvi"La food blogger marchigiana e il marito Marco Gentili sono in vacanza nel Paese immerso nei disordini seguiti alla morte del narcotrafficante El...

Approfondimenti e contenuti su Volo dirottato.

Temi più discussi: Volo dirottato e paura, BigMama aggiorna: Stiamo bene, ma vogliamo rientrare; BigMama bloccata a Dubai dopo l'attacco in Iran; ?Crosetto con la famiglia bloccato a Dubai, volo cancellato dopo l'attacco dell'Iran. Ansia per un gruppo di 204 studenti italiani; Dubai, l'appello sui social di BigMama, bloccata in hotel sotto i bombardamenti: Ho paura, voglio tornare a casa.

Paura sul volo LS178 per Glasgow: squawk 7700 sul Canale della Manica, jet dirottatoMomenti di tensione nel pomeriggio di giovedì per i passeggeri del volo LS178 della compagnia Jet2.com, partito dalla Spagna e diretto in Scozia. msn.com

Paura sul volo Napoli-Berlino: un passeggero inizia a farneticare e l’aereo torna indietro per paura di un attentatoPaura e caos a bordo di un volo easyJet in partenza ieri da Napoli con destinazione Berlino. Un uomo ha iniziato improvvisamente a pronunciare frasi inquietanti , arrivando anche a parlare di fine ... ilfattoquotidiano.it

La Stampa. . In un post sui social la cantante BigMama, in lacrime, chiede aiuto sui social: "Stiamo vivendo un incubo, il mio volo è stato dirottato nel deserto. Siamo in tantissimi con i missili sulla testa, sono terrorizzata" #BigMama #Iran - facebook.com facebook

L’appello di BigMama: “Vi chiedo di darci una mano. Siamo partiti dall’aeroporto di Malé. Hanno dirottato l’aereo nei pressi di Dubai. Siamo stati portati in hotel e ci pregano di non uscire. Continuiamo a sentire i missili sulla testa. Occhi su di noi. Vogliamo torn x.com