Il parasole si stacca all’improvviso cade sui controlli e spegne un motore mentre l’aereo è in volo a 10 mila metri d’altezza | panico sul volo diretto a Bergamo

Un volo diretto a Bergamo si trasforma in un incubo quando un parasole si stacca improvvisamente, cadendo sui controlli e spegnendo un motore a 10 mila metri di altezza. Un oggetto di uso quotidiano nella cabina di pilotaggio diventa causa di panico e tensione, mettendo alla prova la sicurezza e la prontezza dell’equipaggio in un momento critico.

© Ilfattoquotidiano.it - Il parasole si stacca all'improvviso, cade sui controlli e spegne un motore mentre l'aereo è in volo a 10 mila metri d'altezza: panico sul volo diretto a Bergamo Un oggetto di uso quotidiano nella cabina di pilotaggio, una visiera parasole, si stacca all'improvviso e cade sui comand i. Pochi istanti dopo, uno dei due motori si spegne mentre l'aereo è ancora in fase di salita. È una sequenza insolita, quasi surreale, quella ricostruita dagli investigatori polacchi sull'emergenza che ha coinvolto un Boeing 737 Max di Malta Air — compagnia del gruppo Ryanair — decollato da Cracovia e diretto a Bergamo Orio al Serio. L'episodio risale all'8 dicembre 2025. Secondo il rapporto preliminare della Commissione statale polacca che indaga sugli incidenti aerei, il velivolo aveva appena superato gli 8.

