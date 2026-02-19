Xenoblade Chronicles X Definitive Edition è ora disponibile su Nintendo Switch 2

Xenoblade Chronicles X Definitive Edition è finalmente arrivato su Nintendo Switch 2, rendendo il gioco accessibile a nuovi giocatori e fan di lunga data. La versione definitiva offre miglioramenti grafici e tutti i contenuti aggiuntivi rilasciati in passato. La distribuzione è immediata e disponibile in formato digitale, permettendo di scaricare subito il titolo dalla piattaforma online. La notizia ha già suscitato entusiasmo tra gli appassionati di RPG, pronti a esplorare il vasto mondo del gioco sulla nuova console.

Xenoblade Chronicles X Definitive Edition arriva ufficialmente su Nintendo Switch 2, con disponibilità immediata in formato digitale. L'annuncio, diffuso insieme a un trailer ufficiale pubblicato su YouTube, conferma il debutto a sorpresa – ma atteso – del celebre JRPG nella sua edizione ottimizzata per la nuova console Nintendo. Chi preferisce la copia fisica dovrà invece attendere fino al 16 aprile 2026. Si tratta di un ritorno importante per uno dei capitoli più ambiziosi della saga, ora potenziato dal punto di vista tecnico. La versione Nintendo Switch 2 Edition è già acquistabile su eShop.