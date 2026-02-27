Spellcasters Chronicles disponibile in accesso anticipato su Steam

Un nuovo gioco è ora disponibile in accesso anticipato su Steam, offrendo ai giocatori la possibilità di provarlo prima del rilascio ufficiale. Il titolo, che si rivolge a chi ama le storie di magia e avventura, può essere scaricato gratuitamente a partire dal 26 febbraio 2026. Questa fase permette di raccogliere feedback e migliorare l’esperienza di gioco prima della versione definitiva.

Quantic Dream ha annunciato il lancio ufficiale in accesso anticipato di Spellcasters Chronicles su Steam, rendendo il nuovo titolo free-to-play disponibile per tutti i giocatori a partire dal 26 febbraio 2026. Si tratta di un ambizioso gioco strategico d’azione basato su scontri aerei tre contro tre, che unisce combattimento in tempo reale, evocazioni e costruzione strategica del proprio grimorio. In Spellcasters Chronicles, i giocatori vestono i panni di potenti incantatori capaci di volare sul campo di battaglia, lanciare incantesimi devastanti ed evocare creature e Titani. L’obiettivo è collaborare con la propria squadra per controllare il campo e sconfiggere gli avversari. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - Spellcasters Chronicles disponibile in accesso anticipato su Steam Spellcasters Chronicles, la prima closed beta è ora disponibile su SteamQuantic Dream ricorda che il primo weekend di Closed Beta di Spellcasters Chronicles è ora ufficialmente live su Steam. Accesso anticipato su Steam, aggiunte le date d’uscita prevista dei videogiochiLa piattaforma di distribuzione di videogiochi in formato digitale Steam permetterà agli sviluppatori che pubblicano un contenuto con la formula... Temi più discussi: Spellcasters Chronicles: il gioco gratis di Quantic Dream è disponibile; Spellcasters Chronicles: disponibile in accesso anticipato il 3v3 free-to-play di Quantic Dream; Spellcasters Chronicles entra in Early Access su Steam: Quantic Dream svela la Vision Roadmap; Il FarmCon 26 si svolgerà presso Volvo Construction Equipment di Konz, in Germania. Spellcasters Chronicles: disponibile in accesso anticipato il 3v3 free-to-play di Quantic DreamDisponibile Spellcasters Chronicles, il titolo multiplayer 3v3 di Quantic Dream, in accesso anticipato e free-to-play su Steam. vgmag.it Spellcasters Chronicles: Il nuovo free to play di Quantic Dream disponibile in accesso anticipato su SteamQuantic Dream ha annunciato l’ingresso ufficiale di Spellcasters Chronicles in accesso anticipato su Steam, rendendo il nuovo titolo gratuito disponibile per i giocatori di tutto il mondo a partire da ... techgaming.it Spellcasters Chronicles: Il nuovo free to play di Quantic Dream disponibile in accesso anticipato su Steam x.com Fedro ha provato l'early access di Spellcasters Chronicles, interessante MOBA. Trovi il suo articolo nel primo commento - facebook.com facebook