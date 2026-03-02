Spazio Jazz | le note che vibrano al Rossellini

Al Rossellini si tiene la rassegna musicale “Spazio Jazz”, un evento che presenta un ricco programma di performance e sperimentazioni jazz. La manifestazione coinvolge diversi artisti e gruppi che si esibiscono in concerti dal vivo, offrendo al pubblico un'occasione di ascolto e confronto. L'iniziativa si svolge nel corso di diversi giorni e si svolge nello spazio dedicato alla musica.

La stagione culturale dello Spazio Rossellini prosegue con un vigore rinnovato, consolidandosi come uno dei laboratori musicali più dinamici della Capitale. Per il mese di marzo, la programmazione di Rossellini Spazio Jazz si configura non come una semplice sequenza di eventi, ma come una vera e propria drammaturgia sonora. È un itinerario che attraversa generazioni, estetiche e geografie, restituendo al pubblico l'essenza del jazz inteso come spazio vivo di ricerca, libertà espressiva e immaginazione. Questa rassegna si conferma un punto di riferimento imprescindibile per chiunque voglia comprendere le evoluzioni del linguaggio jazzistico, dalle radici africane fino alle più sofisticate sperimentazioni contemporanee.