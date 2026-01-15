Spazio Kids | a Spazio Rossellini una stagione teatrale per crescere con l’immaginazione

Dal 17 gennaio, Spazio Rossellini inaugura Spazio Kids, una stagione teatrale pensata per bambini e famiglie. Un programma che offre momenti di divertimento e riflessione, stimolando l’immaginazione e la creatività dei più piccoli. Un’occasione per condividere esperienze culturali di qualità in un ambiente pensato per la crescita e l’apprendimento attraverso il teatro.

Prende il via il 17 gennaio Spazio Kids, la stagione teatrale di Spazio Rossellini dedicata all'infanzia e alle famiglie. Sei appuntamenti che costruiscono un vero e proprio percorso culturale ed educativo, in cui il teatro viene riconosciuto come pratica fondamentale per la formazione emotiva.

