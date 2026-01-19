Cosa: Il concerto The Best of Tankio Band with Javier Girotto, un viaggio nel repertorio storico e nelle nuove composizioni di Riccardo Fassi.. Dove e Quando: Presso lo Spazio Rossellini di Roma, martedì 20 gennaio 2026 alle ore 21.00.. Perché: Un’occasione unica per ascoltare una delle orchestre jazz più premiate d’Italia insieme a un solista d’eccezione come Javier Girotto.. L’effervescente scenario del jazz capitolino si arricchisce di un appuntamento imperdibile all’interno della rassegna Rossellini Spazio Jazz. Lo scenario dello Spazio Rossellini si prepara a ospitare una delle formazioni più iconiche e longeve del panorama nazionale: la Tankio Band guidata dal pianista e compositore Riccardo Fassi. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Rossellini Spazio Jazz: il meglio della Tankio Band

Leggi anche: La morte ovvero il pranzo della domenica allo Spazio Rossellini

Leggi anche: La morte ovvero il pranzo della domenica allo Spazio Rossellini

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

"The Best of Tankio Band with Javier Girotto" - Questo sito utilizza i cookies per personalizzare gli annunci pubblicitari e analizzare il traffico. lafolla.it

Allo Spazio Rossellini prende il via la rassegna "Spazio Kids", un percorso che accompagnerà i ragazzi nella loro formazione emotiva, cognitiva e relazionale. Teatro di figura e degli oggetti, circo contemporaneo, narrazione, musica dal vivo per riflettere sul ris - facebook.com facebook

Spazio Kids: a Spazio Rossellini una stagione teatrale per crescere con l’immaginazione ift.tt/5EtBi4f x.com