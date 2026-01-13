Ho perso 30kg Mi ero convinto che sarei morto come mio padre Raoul Bova? Un santo Così Ricky Memphis
Ricky Memphis, noto attore italiano, ha condiviso il suo percorso di perdita di 30 kg, motivato dal timore di seguire le orme del padre. La sua carriera spazia da film come “Ultrà” e “Immaturi” a produzioni di grande rilievo come “Loro” di Sorrentino, oltre a numerose serie TV tra cui “Distretto di polizia” e “Tutto chiede salvezza”. Un esempio di resilienza e trasformazione, sia personale che professionale.
Da “Ultrà” a “Immaturi”, ma anche “Loro" di Sorrentino e tanta tv ("Distretto di polizia", “Tutto chiede salvezza” e tra poco "I Cesaroni - il ritorno"). Lui è Ricky Memphis. Classe 1968, cresciuto nel rione Monti di Roma, figlio di padre romano e madre australiana, inizia la sua carriera grazie. 🔗 Leggi su Today.it
