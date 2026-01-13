Ho perso 30kg Mi ero convinto che sarei morto come mio padre Raoul Bova? Un santo Così Ricky Memphis

Ricky Memphis, noto attore italiano, ha condiviso il suo percorso di perdita di 30 kg, motivato dal timore di seguire le orme del padre. La sua carriera spazia da film come “Ultrà” e “Immaturi” a produzioni di grande rilievo come “Loro” di Sorrentino, oltre a numerose serie TV tra cui “Distretto di polizia” e “Tutto chiede salvezza”. Un esempio di resilienza e trasformazione, sia personale che professionale.

