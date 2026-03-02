Spacciatore con l' auto a noleggio in manette

Un giovane di 21 anni è stato arrestato dai carabinieri di Foligno con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. L'uomo, cittadino albanese, è stato fermato durante un controllo e trovato in possesso di droga. Durante l'intervento, è stato anche sequestrato il veicolo a noleggio utilizzato dall’arrestato.

Spacciatore in manette. I carabinieri di Foligno hanno arrestato un 21enne, cittadino albanese, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato intercettato al volante di un'auto a noleggio nella zona di Bevagna. I militari lo hanno identificato e poi perquisito trovando 14 dosi di cocaina, per un peso complessivo di circa 8 grammi, e 330 euro in contanti. Tutto sequestrato. Il gip, giudice per le indagini preliminari, ha convalidato l'arresto. PerugiaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. Soldi confiscati allo spacciatore, la difesa: "Sono il regalo di nozze dei parenti". 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

Fermato in auto con 13 grammi di cocaina: spacciatore in manette

