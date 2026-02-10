Cocaina a domicilio con l’auto a noleggio pusher in manette
La Polizia ha arrestato un 22enne albanese senza fissa dimora e irregolare in via Dionigi Carli. I poliziotti della Squadra Mobile lo hanno fermato nella giornata di ieri e scoperto che stava spacciando cocaina a domicilio usando un’auto a noleggio. L’uomo è finito in manette, accusato di spaccio di droga.
Arresto nella giornata del 9 febbraio in via Dionigi Carli in città. I poliziotti della Squadra Mobile hanno arrestato un 22enne albanese senza fissa dimora e irregolare per spaccio. Lo straniero infatti era finito nel mirino della polizia che lo ha tenuto d’occhio per alcuni giorni. Da quanto.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Approfondimenti su Dionigi Carli
Spaccia cocaina a domicilio su un'auto a noleggio: arrestato 29enne
Un 29enne è stato arrestato per aver spacciato cocaina a domicilio utilizzando un'auto a noleggio.
Cocaina a domicilio in mezza provincia su un'auto a noleggio: arrestato un 29enne di Seregno
Un uomo di 29 anni di Seregno è stato arrestato dalla polizia di Como per spaccio di cocaina a domicilio.
Ultime notizie su Dionigi Carli
Argomenti discussi: Il lusso della coca a 150 euro al grammo e i fattorini a domicilio: tra consegne geolocalizzate e liste di clienti; Consegnava droga casa per casa vestito da rider di food delivery: in casa mezzo chilo di sostanze; Milano, con la divisa da rider per consegnare droga a domicilio: arrestato; In auto con hashish, cocaina e crack: a Gela la polizia arresta ragazzo.
Taranto, spaccio di cocaina a domicilio: arrestato 36enne Articolo nel primo commento - facebook.com facebook
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.