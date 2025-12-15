L'ultima telefonata dei ragazzi morti nel rogo di un negozio a Milano | Gridavo ‘scappate' poi non ho sentito nulla

Durante l'udienza in Corte d'Assise, è stato ascoltato il proprietario dello showroom di Milano coinvolto nell'incendio del 12 settembre 2024. La sua testimonianza ha rivelato dettagli drammatici dell'ultimo contatto con i ragazzi rimasti intrappolati nel negozio, offrendo nuove prospettive sulla tragedia.

È stato ascoltato come testimone in Corte d'Assise il proprietario dello showroom di Milano distrutto da un incendio il 12 settembre 2024. Uno dei 3 ragazzi morti gli aveva telefonato quando si era accorto delle fiamme.

Processo su ragazzi uccisi in un rogo, il racconto dell'ultima telefonata - "Mi ha chiamato verso le 22, mi ha detto che c'era un incendio, che erano dentro e non riuscivano ad uscire, io gli ho detto 'scappa subito', ma lui mi ha risposto che c'era fuoco anche all'ingresso, ... ansa.it

