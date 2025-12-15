L'ultima telefonata dei ragazzi morti nel rogo di un negozio a Milano | Gridavo &#8216;scappate' poi non ho sentito nulla

Zazoom 15 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l'udienza in Corte d'Assise, è stato ascoltato il proprietario dello showroom di Milano coinvolto nell'incendio del 12 settembre 2024. La sua testimonianza ha rivelato dettagli drammatici dell'ultimo contatto con i ragazzi rimasti intrappolati nel negozio, offrendo nuove prospettive sulla tragedia.

Immagine generica

È stato ascoltato come testimone in Corte d'Assise il proprietario dello showroom di Milano distrutto da un incendio il 12 settembre 2024. Uno dei 3 ragazzi morti gli aveva telefonato quando si era accorto delle fiamme. Fanpage.it

Adesso lo sai dove sono??? Anna Faris scena divertente tratta dal film Scary Movie

Video Adesso lo sai dove sono??? Anna Faris scena divertente tratta dal film Scary Movie

ultima telefonata ragazzi mortiL’ultima telefonata dei ragazzi morti nel rogo di un negozio a Milano: “Gridavo ‘scappate’, poi non ho sentito nulla” - È stato ascoltato come testimone in Corte d'Assise il proprietario dello showroom di Milano distrutto da un incendio il 12 settembre 2024 ... fanpage.it

ultima telefonata ragazzi mortiProcesso su ragazzi uccisi in un rogo, il racconto dell'ultima telefonata - "Mi ha chiamato verso le 22, mi ha detto che c'era un incendio, che erano dentro e non riuscivano ad uscire, io gli ho detto 'scappa subito', ma lui mi ha risposto che c'era fuoco anche all'ingresso, ... ansa.it