Un uomo originario di Rieti, Massimiliano Novelli, è scomparso da venerdì scorso nell'area del Terminillo. Stava raggiungendo un amico quando si è perso. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Rieti, ricerche da giorni del reatino Massimiliano Novelli nell'area del Terminillo; RIETI, ANCORA NESSUNA NOTIZIA DI MASSIMILIANO NOVELLI SCOMPARSO DA SEI GIORNI; Scomparso da Rieti Massimiliano Novelli, l'ultima telefonata all'amico: Mi sono perso nel bosco; Sparito nel nulla Massimiliano Novelli, ricerche senza sosta: riunita in Prefettura la cabina di coordinamento MASSIMA CONDIVISIONE.

Scomparso da Rieti Massimiliano Novelli, l’ultima telefonata all’amico: “Mi sono perso nel bosco” - L'ultima cella agganciata dal telefono di Massimiliano Novelli è quella che si trova su un versante del Terminillo. fanpage.it