Zuccherificio Pontelongo la Coprob a Governo e Regione | Prodotto italiano 100% sia ritenuto strategico

Dopo una settimana di discussioni sul blocco dell’attività allo zuccherificio di Pontelongo, Coprob Italia Zuccheri ha comunicato che il prodotto prodotto nello stabilimento è completamente italiano e che questa caratteristica deve essere considerata strategica. La società ha rivolto un appello al Governo e alla Regione, evidenziando l’importanza di mantenere questa produzione all’interno del territorio nazionale.

