Sorrentino NdC | Provinciali confermano preminenza politica di Noi di Centro | abbiamo maggioranza autonoma alla Rocca

Durante le elezioni provinciali a Benevento, il movimento politico Noi di Centro ha ottenuto la maggioranza autonoma alla Rocca dei Rettori, confermando il ruolo di primo piano nel panorama locale. Sorrentino ha dichiarato che le provinciali hanno rafforzato la presenza politica del suo schieramento, che ora detiene il controllo esclusivo della maggioranza. La vittoria permette a Noi di Centro di governare con autonomia nella provincia.

