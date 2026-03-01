I risultati delle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale mostrano che Noi di Centro mantiene la maggioranza autonoma alla Rocca. Il leader del partito ha dichiarato che i risultati confermano la preminenza politica del gruppo, sottolineando la continuità del consenso ottenuto nelle urne. La vittoria elettorale rafforza la posizione del partito nel quadro politico locale.

Tempo di lettura: < 1 minuto “I risultati delle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale confermano la preminenza elettorale di Noi di Centro. Le nostre due liste hanno conquistato 5 seggi su 10. Il presidente Nino Lombardi ha una maggioranza autonoma e autosufficiente alla Rocca dei Rettori. Qualche defezione o cambio di casacca del recente passato si è rivelato ininfluente e ora è dato archiviato e superato dal voto degli amministratori che hanno confermato la prevalenza di Noi di Centro in provincia di Benevento, anche con il voto degli amministratori”, lo spiega in una nota la segretaria provinciale Marcella Sorrentino. “Quanto allo scenario politico, c’è la disponibilità al dialogo con le forze politiche che mostreranno disponibilità in questo senso, nel perimetro del campo largo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sorrentino (NdC): “Provinciali confermano nostra preminenza politica, abbiamo maggioranza autonoma alla Rocca”

Provinciali, Sorrentino (NdC): “Campo largo maggioritario nel Sannio, noi da soli già autosufficienti”“Alle elezioni per il rinnovo del Consiglio provinciale, in agenda tra due mesi, Noi di Centro, con gli amici del movimento Essere Democratici, ha...

Provinciali, NdC: “Incontro con Del Vecchio e Insogna per consolidare la maggioranza in Consiglio”“Nel corso dell’incontro è emersa la volontà di costruire lo schema migliore con le più efficaci soluzioni tecnico-elettorali per preservare la...