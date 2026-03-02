Sorpreso con cocaina e hashish | denunciato 40enne Aveva violato il foglio di via

Un uomo di circa 40 anni, residente in provincia, è stato denunciato ieri mattina dalla Polizia di Stato. Durante un controllo, è stato trovato in possesso di cocaina e hashish. L’uomo aveva anche violato il divieto di ritorno nel comune, violando un foglio di via. La polizia ha eseguito il sequestro della droga e ha comunicato la denuncia.

