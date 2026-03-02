Sorpresa la Cina arretra in Europa Doccia fredda per Byd&Co?

La Cina riduce la presenza nel mercato europeo delle auto, creando sorpresa tra le aziende locali. Da quando in Europa si è approfondita la questione della concorrenza cinese, molte aziende hanno iniziato a notare un calo delle importazioni e delle vendite provenienti dalla Cina. La situazione ha portato a un cambiamento nelle dinamiche del settore automobilistico e ha attirato l’attenzione di chi osserva il mercato da vicino.

La Cina in versione quattro ruote arretra in Europa. Da quando il Vecchio continente ha preso coscienza della concorrenza sleale cinese, fatta di industria imbottita di steroidi sotto forma di sussidi, molte cose sono cambiate. Byd e le sue sorelle hanno riscritto le regole del mercato dell’auto continentale, grazie a prezzi estremamente competitivi e volumi di produzione decisamente maggiori. Ora però a Bruxelles hanno cominciato a prendere le misure. Sul versante delle rinnovabili, per esempio, dopo che l’Italia ha estromesso dalle gare per gli incentivi tutti quei produttori di pannelli che ricorrono alla tecnologia cinese, molte aziende europee hanno cominciato a fare massa critica, alleandosi tra loro. 🔗 Leggi su Formiche.net

