Doccia fredda curling | l’Italia cede alla Cina ultima in classifica strada in salita

L’Italia ha perso contro la Cina nel torneo di curling maschile alle Olimpiadi Invernali 2026, a causa di errori tecnici e di una prestazione deludente. La squadra italiana ha mostrato poca precisione e ha commesso diversi sbagli che hanno permesso alla Cina di prendere il comando. La partita si è conclusa con una sconfitta inaspettata, lasciando gli azzurri in fondo alla classifica.

Un'Italia irriconoscibile e tecnicamente troppo brutta è stata sconfitta in maniera inattesa dalla Cina nel torneo di curling maschile che sta animando le Olimpiadi Invernali 2026. La nostra Nazionale partiva con tutti i favori del pronostico contro il fanalino di coda, ancora a secco di vittorie e reduce da cinque battute d'arresto, e invece è crollata con il punteggio di 11-4 al termine di una partita durata soltanto sette end. Gli asiatici hanno rubato tre mani consecutive in avvio di incontro ed è stato impossibile recuperare. Non c'è mai stata storia sul ghiaccio di Cortina d'Ampezzo, dove gli azzurri non sono riusciti a conquistare una vittoria che sarebbe stata fondamentale per inseguire in maniera più convinta la qualificazione alle semifinali, a cui prenderanno parte le prime quattro classificate del round robin aperto a dieci squadre.