La situazione tra Stati Uniti, Ucraina e Russia è in evoluzione, con i colloqui trilaterali programmati ad Abu Dhabi tra oggi e domani. Questi incontri rappresentano un momento importante per cercare di trovare una via diplomatica, ma l’esito rimane incerto. È fondamentale seguire gli sviluppi con attenzione per comprendere le possibili implicazioni sul fronte internazionale e sulla stabilità della regione.

I previsti colloqui trilaterali tra Stati Uniti, Ucraina e Russia, che dovrebbero svolgersi tra oggi e domani ad Abu Dhabi, si presentano come un passaggio potenzialmente storico ma estremamente incerto. Sarebbero infatti i primi incontri strutturati tra le tre parti dopo quasi quattro anni di guerra in Ucraina, un conflitto che ha ridisegnato gli equilibri di sicurezza in Europa e nel mondo. Al momento, tuttavia, nulla risulta davvero definito. Washington spinge con decisione per aprire un canale stabile di confronto, Kiev partecipa con cautela, mentre Mosca mantiene una posizione di forte prudenza e non conferma pienamente la formula dei colloqui. 🔗 Leggi su Tvzap.it

Guerra, è arrivata la doccia fredda: cosa sta succedendo

Guerra in Ucraina, arriva la doccia fredda dal Cremlino: “Putin vuole un accordo di pace, non tregue temporanee”Il Cremlino ha riacceso le speranze di una risoluzione duratura del conflitto in Ucraina, dichiarando che Putin desidera un accordo di pace stabile piuttosto che semplici tregue temporanee.

