Sopralluogo di Polcri sulla ex Tiberina | 39 milioni per il ripristino

Un sopralluogo è stato effettuato da Polcri sulla ex Tiberina, con l’obiettivo di valutare i lavori necessari. Il progetto prevede un investimento di 39 milioni di euro per il ripristino e la messa in sicurezza del tratto tra gli svincoli “Pieve Santo Stefano Nord” e “Canili”. L’intervento riguarda specificamente la riqualificazione di questa porzione della strada statale.

PIEVE SANTO STEFANO (AR), 2 marzo 2026 – Avanza il Piano degli Interventi per la messa in sicurezza e il ripristino della ex Strada Statale 3-bis “Tiberina”, nel tratto compreso tra gli svincoli “Pieve Santo Stefano Nord” e “Canili”. Questa mattina il Presidente della Provincia di Arezzo, Alessandro Polcri, si è recato a Pieve Santo Stefano per un sopralluogo sull’infrastruttura oggi dismessa, incontrando il Sindaco Claudio Marcelli. L’ex Tiberina rappresenta un collegamento strategico tra Toscana ed Emilia-Romagna e costituisce un’alternativa fondamentale alla E45, soprattutto in caso di emergenze o interruzioni. L’obiettivo del piano è rendere più agevole l’accesso ai valichi appenninici, snellire il traffico e garantire maggiore sicurezza alla viabilità del Centro Italia. 🔗 Leggi su Lortica.it

