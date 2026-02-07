Mareggiata sul litorale il sopralluogo del presidente Acquaroli | Ripristino e sicurezza priorità assolute

Il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, si è recato a Porto Recanati, dopo la mareggiata che ha colpito la zona di Scossicci tra il 4 e il 5 febbraio. Durante il sopralluogo, ha sottolineato che il ripristino e la sicurezza restano le priorità assolute. I danni al litorale sono evidenti, e ora si lavora per mettere in sicurezza le spiagge e avviare i lavori di sistemazione.

La visita ha permesso di effettuare una prima ricognizione e di fare il punto sugli interventi già avviati e sulle ulteriori azioni necessarie per la messa in sicurezza e il ripristino della costa Sopralluogo del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli a Porto Recanati, nell'area di Scossicci, duramente colpita dalla mareggiata che tra la serata del 4 febbraio e la notte del 5 febbraio ha provocato danni al litorale. La visita ha permesso di effettuare una prima ricognizione e di fare il punto sugli interventi già avviati e sulle ulteriori azioni necessarie per la messa in sicurezza e il ripristino della costa.

