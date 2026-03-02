abbattuti caccia statunitensi in kuwait

Il ministero della Difesa del Kuwait ha comunicato che diversi caccia statunitensi sono stati abbattuti nei cieli del paese. Tutti i piloti dei velivoli, tra cui F-15, sono riusciti a eiettarsi prima di schiantarsi. La notizia riguarda specificamente un incidente aereo che coinvolge aerei militari statunitensi nel territorio kuwaitiano. Nessun dettaglio su eventuali cause o conseguenze è stato fornito.

Il ministero della Difesa del Kuwait ha reso noto che «diversi» aerei da guerra statunitensi sono stati abbattuti nei cieli del Paese arabo: tutti i piloti dei caccia F-15 sono riusciti a eiettarsi prima dello schianto. Sani e salvi, sono stati trasportati comunque in ospedale. Il governo del Kuwait ha affermato di aver fatto partire indagini sulle cause dell’incidente, avvenuto nel contesto dell’allargamento degli attacchi iraniani sui Paesi del Golfo. L’Iran ha anche attaccato la base di Ali Al Salem. L’esercito dell’Iran ha dichiarato di aver preso di mira la base aerea di Ali Al Salem, che ospita anche militari della United States Air Force e alcune navi nell’Oceano Indiano settentrionale, aggiungendo che nei raid sono stati utilizzati 15 missili da crociera. 🔗 Leggi su Lettera43.it

BREAKING: US Fighter Jet Crashes After Being Shot Down In Kuwait

