Cosa dicono i primi sondaggi politici dell'anno | FdI in testa il Pd recupera
I primi sondaggi politici dell’anno indicano un leggero rafforzamento di Fratelli d’Italia, che supera il 30%, mentre il Partito Democratico mostra segnali di recupero attestandosi al 22,4%. In calo il Movimento 5 Stelle, mentre Forza Italia e Lega mantengono posizioni vicine, rispettivamente all’8,9% e all’8,4%. Questi dati offrono un quadro aggiornato delle tendenze politiche nazionali in vista delle prossime consultazioni.
FdI è primo e torna sopra il 30%. Il Pd recupera qualcosa, al 22,4%. Arretra il M5s, mentre FI e Lega restano vicinissime, all'8,9% e 8,4%. Ecco il primo sondaggio Supermedia AgiYoutrend del 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it
