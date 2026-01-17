I primi sondaggi politici dell’anno indicano un leggero rafforzamento di Fratelli d’Italia, che supera il 30%, mentre il Partito Democratico mostra segnali di recupero attestandosi al 22,4%. In calo il Movimento 5 Stelle, mentre Forza Italia e Lega mantengono posizioni vicine, rispettivamente all’8,9% e all’8,4%. Questi dati offrono un quadro aggiornato delle tendenze politiche nazionali in vista delle prossime consultazioni.

FdI è primo e torna sopra il 30%. Il Pd recupera qualcosa, al 22,4%. Arretra il M5s, mentre FI e Lega restano vicinissime, all'8,9% e 8,4%. Ecco il primo sondaggio Supermedia AgiYoutrend del 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Crescono FdI e Pd, sale anche Forza Italia: chi prende più voti negli ultimi sondaggi politici dell’anno

Leggi anche: Sondaggi politici 2026, chi inizia meglio l’anno tra i partiti: FdI al 31%, Pd segue a distanza

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Cosa dicono i primi sondaggi politici dell’anno: FdI in testa, il Pd recupera; Troppi sondaggi, poca verità: il limite dell’ascolto in azienda; Sicurezza, il derby tra i partiti. I sondaggi: priorità per gli elettori; I sondaggi possono cambiare i risultati delle elezioni in Portogallo?.

Cosa dicono i primi sondaggi politici dell’anno: FdI in testa, il Pd recupera - Arretra il M5s, mentre FI e Lega restano vicinissime, all’8,9% e 8,4%. fanpage.it