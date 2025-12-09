Sci alpino le convocate dell’Italia per la tappa di Coppa del Mondo a Sankt Moritz | Sofia Goggia faro azzurro della velocità
È tempo di Speed Opening per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile. Dopo che slalom e gigante hanno caratterizzato le varie tappe del massimo circuito internazionale tra le donne, si torna alla velocità in occasione dell’appuntamento di Sankt Moritz. Sulla Corviglia una tre-giorni in cui le ragazze affronteranno due discese e un superG dal 12 al 14 dicembre: venerdì 12 la discesa (ore 10.15), replicata il giorno successivo (ore 10.45), mentre domenica 14 è in programma un superG (ore 10.45). Un’occasione per rivedere all’opera nelle sue specialità preferite Sofia Goggia, desiderosa di imporsi dopo i problemi avuti tra le porte larghe. 🔗 Leggi su Oasport.it
