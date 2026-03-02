Sci alpino le convocate dell’Italia per Passo San Pellegrino Sofia Goggia insegue due Coppe di specialità

Le atlete italiane di sci alpino sono state convocate per gli allenamenti a Passo San Pellegrino. Tra le atlete chiamate c’è Sofia Goggia, che punta a conquistare due Coppe di specialità. L’annuncio delle convocazioni è arrivato contemporaneamente a quello di Federica Brignone, che ha deciso di interrompere anticipatamente la stagione. La preparazione per le prossime gare si svolgerà in questa località.

Nella giornata dell’annuncio di Federica Brignone, che ha deciso di finire in anticipo la stagione dopo il tour de force degli ultimi mesi per recuperare dall’infortunio e poter prendere parte (vincendo due ori) ai Giochi Olimpici di Milano Cortina, la FISI ha ufficializzato le convocate per la terzultima tappa della Coppa del Mondo femminile 2025-2026 di sci alpino. Sarà una settimana molto intensa a Passo San Pellegrino, che ospiterà sulla pista “La VolatA” due discese libere tra venerdì 6 e sabato 7 marzo (ma si partirà già mercoledì 4 con le prove cronometrate) seguite da un supergigante in programma domenica 8. L’Italia verrà rappresentata da Sofia Goggia, Laura Pirovano, Elena Curtoni, Nicol Delago, Nadia Delago, Roberta Melesi, Asja Zenere, Sara Allemand, Sara Thaler e Ilaria Ghisalberti. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sci alpino, le convocate dell’Italia per Passo San Pellegrino. Sofia Goggia insegue due Coppe di specialità Leggi anche: Sci alpino, le convocate dell’Italia per la tappa di Coppa del Mondo a Sankt Moritz: Sofia Goggia, faro azzurro della velocità Leggi anche: Sci alpino, le convocate dell’Italia per la tappa di Coppa del Mondo a St. Moritz: Sofia Goggia il faro, c’è una novità