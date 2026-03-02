Società del Quartetto letture e Le Gomitolaie | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Stasera a Bergamo e provincia sono in programma diversi eventi tra cui un concerto con Laura Marzadori al violino e Maria Grazia Bellocchio al pianoforte alla Sala Piatti. A Treviglio si svolge un gruppo di lettura, mentre a Ranica si tiene lo spettacolo “Le Gomitolaie”. Sono numerose le iniziative culturali che si svolgono questa sera nella zona.

Il concerto di Laura Marzadori (violino) e Maria Grazia Bellocchio (pianoforte) alla Sala Piatti, il gruppo di lettura a Treviglio, lo spettacolo “Le Gomitolaie” a Ranica e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di lunedì 2 marzo. Stasera alle 16.45 alla biblioteca Caversazzi a Bergamo si terrà un nuovo appuntamento della rassegna “Ci incontriamo in un libro?”. Letture e narrazioni per bambine e bambini dai 3 agli 8 anni. La partecipazione è libera e gratuita. Attività condotte dal personale delle biblioteche e di “Eda Servizi” in collaborazione con “Il Circolo dei Narratori” di Bergamo. Stasera alle 20 alla Sala Piatti, a Bergamo, si terrà un concerto di Laura Marzadori (violino) e Maria Grazia Bellocchio (pianoforte). 🔗 Leggi su Bergamonews.it

