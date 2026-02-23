Lucio Caracciolo Gigi Riva Quartetto Noûs e letture | cosa fare stasera a Bergamo e provincia
Lucio Caracciolo tiene un incontro sulla rivoluzione mondiale che coinvolge anche Gigi Riva a Nembro, attirando molti partecipanti. La serata prosegue con il concerto del Quartetto Noûs alla Sala Piatti, che entusiasma gli appassionati di musica classica. A Romano di Lombardia, il gruppo di lettura invita i cittadini a condividere idee e libri. Diverse iniziative prendono vita in tutta la provincia, offrendo agli abitanti un modo per trascorrere la serata.
L’incontro con Lucio Caracciolo “L’Italia nella rivoluzione mondiale” moderato da Gigi Riva a Nembro, il concerto del Quartetto Noûs alla Sala Piatti, il gruppo di lettura a Romano di Lombardia e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di lunedì 23 febbraio. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Stasera alle 20 alla Sala Piatti a Bergamo si terrà un concerto del Quartetto Noûs. Si esibiranno: Sofia Manvati violino; Alberto Franchin violino; Sara Dambruoso viola; e Riccardo Baldizzi violoncello. Il programma prevede: Ludwig van Beethoven Quartetto per archi n. 13, Op. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Leggi anche: Mercatini, spettacoli e letture: cosa fare stasera a Bergamo e provincia
Fiamma Olimpica, Quartetto Adorno e Mondovisioni: cosa fare stasera a Bergamo e provinciaQuesta sera a Bergamo e dintorni ci sono diversi eventi da non perdere.
Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Lucio Caracciolo, Gigi Riva, Quartetto Noûs e letture: cosa fare stasera a Bergamo e provincia.
“Quale Europa nel caos globale” È disponibile su YouTube il video del dialogo tra Fabrizio Barca, Lucio Caracciolo e Piero Ignazi - moderato da Roberta Carlini e ospitato da Biblioteca Salaborsa nell’ambito del Festival del Presente 2025. Incontro in collabo - facebook.com facebook
I video del Festival di Limes sul nostro canale YouTube La presentazione della mostra cartografica di Laura Canali che apre il XIII Festival di Limes Con Lucio Caracciolo e @lauracanali2. x.com