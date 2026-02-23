L’incontro con Lucio Caracciolo “L’Italia nella rivoluzione mondiale” moderato da Gigi Riva a Nembro, il concerto del Quartetto Noûs alla Sala Piatti, il gruppo di lettura a Romano di Lombardia e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di lunedì 23 febbraio. Ecco gli appuntamenti. BERGAMO Stasera alle 20 alla Sala Piatti a Bergamo si terrà un concerto del Quartetto Noûs. Si esibiranno: Sofia Manvati violino; Alberto Franchin violino; Sara Dambruoso viola; e Riccardo Baldizzi violoncello. Il programma prevede: Ludwig van Beethoven Quartetto per archi n. 13, Op. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: Mercatini, spettacoli e letture: cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Fiamma Olimpica, Quartetto Adorno e Mondovisioni: cosa fare stasera a Bergamo e provinciaQuesta sera a Bergamo e dintorni ci sono diversi eventi da non perdere.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Lucio Caracciolo, Gigi Riva, Quartetto Noûs e letture: cosa fare stasera a Bergamo e provincia.

“Quale Europa nel caos globale” È disponibile su YouTube il video del dialogo tra Fabrizio Barca, Lucio Caracciolo e Piero Ignazi - moderato da Roberta Carlini e ospitato da Biblioteca Salaborsa nell’ambito del Festival del Presente 2025. Incontro in collabo - facebook.com facebook

I video del Festival di Limes sul nostro canale YouTube La presentazione della mostra cartografica di Laura Canali che apre il XIII Festival di Limes Con Lucio Caracciolo e @lauracanali2. x.com