Cappuccino artistico per Massimo Martire a Bari in attesa del ritorno sugli schermi di Canale Italia
Un barista di Bari ha preparato un cappuccino artistico per Massimo Martire, volto noto di Canale Italia. La decorazione ha incluso una scritta con la schiuma, rendendo la bevanda un gesto di cortesia e creatività. Questo episodio rappresenta un segno di attenzione verso il pubblico e l’arte del caffè, in attesa del ritorno del presentatore sugli schermi televisivi.
Un barista di Bari ha deliziato Massimo Martire, volto tv di Canale Italia, con un cappuccino originale: la schiuma abilmente decorata con la scritta “Canale Italia”. Il conduttore ha condiviso lo scatto sui social networks, esclamando: “Solo a Bari mi fanno queste sorprese!”, evidenziando il calore e la creatività pugliese.? Ritorno in onda dopo le vacanze Martire riprenderà gli approfondimenti su Canale Italia il 10 gennaio, al termine delle festività di fine anno. Questo gesto barese inaugura con allegria la sua stagione televisiva. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
